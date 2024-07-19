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19 июля, 13:59

Документально подтверждено: В Генпрокуратуре рассказали, за что посадили Эвана Гершковича

Прокуратура: Гершкович по заданию ЦРУ собирал информацию о работе Уралвагонзавода

Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, 19 июля осуждённый на 16 лет колонии по делу о шпионаже, собирал секретную информацию о работе Уралвагонзавода. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Факт преступления был документально подтверждён.

"Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 гoда собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельнoсти оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуcку и ремонту военной техники", — сказал собеседник ТАСС.

Свою деятельность осуждённый вёл с cоблюдением тщательных мер конспирации, подчеркнули в ведомстве.

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Напомним, Эвана Гершковича задержали с поличным в Екатеринбурге в 2023 году. Гражданина США обвинили в шпионаже. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что Штаты активно пытаются добиться освобождения журналиста, однако Кремль готов идти на компромиссы лишь при выполнении ряда условий. Сегодня, 19 июля, Гершковича приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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Матвей Константинов
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