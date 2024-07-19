Документально подтверждено: В Генпрокуратуре рассказали, за что посадили Эвана Гершковича

Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, 19 июля осуждённый на 16 лет колонии по делу о шпионаже, собирал секретную информацию о работе Уралвагонзавода. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Факт преступления был документально подтверждён.

"Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 гoда собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельнoсти оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуcку и ремонту военной техники", — сказал собеседник ТАСС.