Песков не стал отвечать на вопрос о возможности обмена Гершковича

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос, может ли журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в России, рассчитывать на обмен.

"Я оставляю без ответа ваш вопрос", — сказал представитель Кремля.