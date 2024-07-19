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19 июля, 10:09

Песков не стал отвечать на вопрос о возможности обмена Гершковича

Эван Гершкович. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Эван Гершкович. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос, может ли журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в России, рассчитывать на обмен.

"Я оставляю без ответа ваш вопрос", — сказал представитель Кремля.

Он также объяснил закрытость судебных заседаний по делу журналиста чувствительностью темы шпионажа, по которой он обвиняется.

В Кремле высказались о сигналах к обмену журналиста-шпиона Гершковича
В Кремле высказались о сигналах к обмену журналиста-шпиона Гершковича

Напомним, что гражданина США Эвана Гершковича взяли с поличным в Екатеринбурге в 2023 году и обвинили в шпионской деятельности. Дело рассматривается в закрытом режиме. Сегодня, 19 июля, прокурор запросил для журналиста 18 лет колонии строгого режима. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что США очень активно пытаются добиться освобождения журналиста, и Кремль, по его словам, готов на компромиссы, но для этого необходимо выполнение определённых условий Вашингтоном.

Александра Вишнякова
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