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19 июля, 08:33

Прокурор запросил для американского журналиста Гершковича 18 лет колонии

Эван Гершкович. Фото © ТАСС / AP

Эван Гершкович. Фото © ТАСС / AP

Гособвинение запросило 18 лет колонии строгого режима для американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который обвиняется в шпионаже.

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Напомним, что гражданина США Эвана Гершковича взяли с поличным в Екатеринбурге в 2023 году, когда он занимался шпионской деятельностью. Подробности по его делу неизвестны, так как оно рассматривается в закрытом формате. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что США очень активно пытаются добиться освобождения журналиста, и Кремль, по его словам, готов на компромиссы, но для этого необходимо выполнение определённых условий Вашингтоном.

Александра Вишнякова
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