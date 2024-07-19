Прокурор запросил для американского журналиста Гершковича 18 лет колонии
Эван Гершкович. Фото © ТАСС / AP
Гособвинение запросило 18 лет колонии строгого режима для американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который обвиняется в шпионаже.
Напомним, что гражданина США Эвана Гершковича взяли с поличным в Екатеринбурге в 2023 году, когда он занимался шпионской деятельностью. Подробности по его делу неизвестны, так как оно рассматривается в закрытом формате. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что США очень активно пытаются добиться освобождения журналиста, и Кремль, по его словам, готов на компромиссы, но для этого необходимо выполнение определённых условий Вашингтоном.