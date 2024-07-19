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19 июля, 12:15

Журналиста-шпиона Гершковича приговорили к 16 годам колонии

Суд приговорил журналиста Гершковича к 16 годам колонии строгого режима

Эван Гершкович. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Эван Гершкович. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича приговорили к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Соответствующее решение вынес Свердловский областной суд.

Гершкович в суде. Видео © Life.ru

Прокурор ранее запросил для него 18 лет колонии. Сам Гершкович вину не признал.

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Напомним, что гражданина США Эвана Гершковича взяли с поличным в Екатеринбурге в 2023 году и обвинили в шпионской деятельности. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что США очень активно пытаются добиться освобождения журналиста, и Кремль, по его словам, готов на компромиссы, но для этого необходимо выполнение определённых условий Вашингтоном.

Наталья Исакова
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