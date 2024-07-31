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Регион
31 июля, 18:50
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Россия и Запад готовятся к масштабному обмену заключёнными, заявили в Словении

N1: РФ, США, ФРГ, Белоруссия и Словения проведут масштабный обмен заключёнными

Словенский телеканал N1 сообщил, что скоро может состояться крупный обмен заключёнными между РФ, США, ФРГ, Белоруссией и самой Словенией. По его данным, Москве могут передать Анну и Артёма Дульцевых, арестованных в Любляне в декабре 2022 года. Их признали виновным в шпионаже. При этом, Москва, вероятно, вернёт отбывающего срок в ФРГ Вадима Красикова.

Частью сделки, как утверждается, также могут стать журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, приговорённый к 16 годам лишения свободы за шпионаж, экс-морпех США Пол Уилан и немец Рико Кригер — мужчину, приговорённого в Белоруссии к казни за терроризм, помиловал лидер республики Александр Лукашенко.

При этом ранее из базы данных Федерального бюро тюрем Соединённых Штатов пропали сведения о ряде заключённых с российским паспортом. В их числе Александр Винник, Максим Марченко, Вадим Конощенок и Владислав Клюшин.

Песков не стал комментировать возможный обмен осуждённого журналиста Гершковича
Песков не стал комментировать возможный обмен осуждённого журналиста Гершковича
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anurak Pongpatimet

Никита Осипов
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