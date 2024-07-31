Россия и Запад готовятся к масштабному обмену заключёнными, заявили в Словении

Словенский телеканал N1 сообщил, что скоро может состояться крупный обмен заключёнными между РФ, США, ФРГ, Белоруссией и самой Словенией. По его данным, Москве могут передать Анну и Артёма Дульцевых, арестованных в Любляне в декабре 2022 года. Их признали виновным в шпионаже. При этом, Москва, вероятно, вернёт отбывающего срок в ФРГ Вадима Красикова.