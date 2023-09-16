В МИД РФ назвали надуманными обвинения против осуждённого в США айтишника Клюшина

Приговор американского суда в отношении российского айтишника Владислава Клюшина является политически мотивированным. Учредителя IT-компании "М13" в США обвинили в кибермошенничестве. Об этом заявили в МИД России в беседе с РИА "Новости".

Москва назвала полностью надуманными и сфабрикованными выдвинутые против Клюшина обвинения. В ходе судебного процесса все доказательства сводились к голословным утверждениям, добавили в МИД, и в результате россиянина осудили просто за то, что он является гражданином РФ. Такое проявление фанатичной русофобии в отношении айтишника в очередной раз демонстрирует предвзятость и карательную направленность американской Фемиды, указали в дипведомстве. При этом Посольство РФ в Вашингтоне продолжит требовать от Штатов "прекращения правового произвола" против россиян.