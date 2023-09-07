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7 сентября, 15:18

Российского айтишника Клюшина приговорили к 9 годам тюрьмы в США

В США суд приговорил россиянина Клюшина к 9 годам тюрьмы за киберпреступление

Суд американского штата Массачусетс отправил гражданина РФ Владислава Клюшина в тюрьму на девять лет лишения свободы. Учредителя IT-компании "М13" в США обвинили в кибермошенничестве — инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников.

"Назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы", — зачитал решение судья Пэтти Сэрис.

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Напомним, Клюшина задержали в Швейцарии в марте 2021 года по запросу США за якобы вмешательство в американские выборы президента 2016 года. В российском посольстве назвали арест Клюшина очередным эпизодом "охоты" Штатов на граждан РФ за рубежом. Позже американское следствие выдвинуло обвинение российскому айтишнику в инсайдерской торговле ценными бумагами, для него запрашивали 14 лет тюрьмы.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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