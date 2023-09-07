Российского айтишника Клюшина приговорили к 9 годам тюрьмы в США

Суд американского штата Массачусетс отправил гражданина РФ Владислава Клюшина в тюрьму на девять лет лишения свободы. Учредителя IT-компании "М13" в США обвинили в кибермошенничестве — инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников.