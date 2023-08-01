Казахстан сделал выбор между Россией и США в споре за русского хакера

Руководство Казахстана не будет выдавать США сотрудника компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицина, который был задержан в стране в начале лета. Об этом ТАСС сообщил советник Генконсульства РФ в Алма-Ате Артём Оганов, уточнив, что республика удовлетворила запрос Москвы.

Напомним, Никита Кислицин — глава департамента F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB). Правоохранители России и США имеют к нему претензии. В РФ он объявлен в розыск по уголовному делу и заочно арестован. Ему вменяется статья "Неправомерный доступ к охраняемой законом информации с использованием служебного положения". Кислицин был задержан в Казахстане во время командировки. Оказалось, что он был заключён под стражу по запросу американских спецслужб, который они оформили через Интерпол. Штаты потребовали ускоренной выдачи россиянина, Москва этому воспротивилась.