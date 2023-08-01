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1 августа, 11:11

Казахстан сделал выбор между Россией и США в споре за русского хакера

Казахстан отказался выдать США задержанного россиянина Кислицина

<p>Никита Кислицин. Фото © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=cUyBgvEqGS8&ab_channel=AMLive" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube / AM Live</a></p>

Никита Кислицин. Фото © YouTube / AM Live

Руководство Казахстана не будет выдавать США сотрудника компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицина, который был задержан в стране в начале лета. Об этом ТАСС сообщил советник Генконсульства РФ в Алма-Ате Артём Оганов, уточнив, что республика удовлетворила запрос Москвы.

"Судебным решением Кислицин был подвергнут экстрадиционному аресту сроком на 12 месяцев по запросу России, выдачи в США не будет", — уточнил он.

Консул Оганов посетил задержанного в Казахстане по запросу США россиянина Кислицина

Консул Оганов посетил задержанного в Казахстане по запросу США россиянина Кислицина

Напомним, Никита Кислицин — глава департамента F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB). Правоохранители России и США имеют к нему претензии. В РФ он объявлен в розыск по уголовному делу и заочно арестован. Ему вменяется статья "Неправомерный доступ к охраняемой законом информации с использованием служебного положения". Кислицин был задержан в Казахстане во время командировки. Оказалось, что он был заключён под стражу по запросу американских спецслужб, который они оформили через Интерпол. Штаты потребовали ускоренной выдачи россиянина, Москва этому воспротивилась.

Татьяна Миссуми
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