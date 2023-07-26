Консул Оганов посетил задержанного в Казахстане по запросу США россиянина Кислицина
Задержанный в Казахстане по запросу США россиянин Никита Кислицин не намерен просить убежища в этой республике и собирается вернуться в Россию. Об этом сообщил журналистам консул-советник Генерального консульства нашей страны в Алма-Ате Артём Оганов, который сегодня встретился с нашим соотечественником.
Дипломат обратил внимание, что такая ситуация, когда россиянин был заключён под стражу в Казахстане по запросу американских спецслужб, происходит впервые в истории двусторонних отношений наших стран. Состояние Кислицина хорошее, по словам консула, он "жив-здоров". Россиянин сообщил дипломату, что с ним нормально обращаются в СИЗО, а ещё опроверг сведения Генпрокуратуры Казахстана, что он может запросить убежище в республике.
"Он однозначно намерен вернуться на родину и других вариантов не рассматривает", — отметил дипломат.
Напомним, что Никита Кислицын — глава департамента F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB). Претензии к нему предъявляли правоохранительные органы и России, и США. Так, на родине он был объявлен в розыск по уголовному делу. Ему вменяется статья "Неправомерный доступ к охраняемой законом информации с использованием служебного положения". Тверской суд Москвы даже заочно арестовал Кислицына, но в конце июня он был задержан правоохранительными органами Казахстана, где он скрывался. Оказалось, что он был заключён под стражу по запросу американских спецслужб, который они оформили через Интерпол. Штаты требуют ускоренной выдачи россиянина, а Генеральное консульство России в Алма-Ате просит власти Казахстана, чтобы этого не случилось.