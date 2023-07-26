Консул Оганов посетил задержанного в Казахстане по запросу США россиянина Кислицина

Задержанный в Казахстане по запросу США россиянин Никита Кислицин не намерен просить убежища в этой республике и собирается вернуться в Россию. Об этом сообщил журналистам консул-советник Генерального консульства нашей страны в Алма-Ате Артём Оганов, который сегодня встретился с нашим соотечественником.

Дипломат обратил внимание, что такая ситуация, когда россиянин был заключён под стражу в Казахстане по запросу американских спецслужб, происходит впервые в истории двусторонних отношений наших стран. Состояние Кислицина хорошее, по словам консула, он "жив-здоров". Россиянин сообщил дипломату, что с ним нормально обращаются в СИЗО, а ещё опроверг сведения Генпрокуратуры Казахстана, что он может запросить убежище в республике.

"Он однозначно намерен вернуться на родину и других вариантов не рассматривает", — отметил дипломат.