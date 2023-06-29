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29 июня, 08:16

Казахстан назвал 3 варианта развития событий для задержанного русского хакера

Казахстан назвал Россию приоритетной страной для экстрадиции Никиты Кислицина

<p>Никита Кислицин. Фото © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=cUyBgvEqGS8&ab_channel=AMLive" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube / AM Live</a></p>

Никита Кислицин. Фото © YouTube / AM Live

Заместитель генпрокурора Казахстана Улан Байжанов заявил журналистам, что запрос России на экстрадицию сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина будет иметь приоритет над американским.

"Вопрос приоритета отсутствует, прежде всего это гражданство. В этом случае приоритет за российской стороной. Но мы должны будем убедиться, что все те деяния, которые ему инкриминируют, в том числе и Россия, они достаточно серьёзные", — объяснил замгенпрокурора.

Однако перед принятием решения Астане предстоит изучить основания для экстрадиции, которые приводят в своих запросах РФ и США. Первая деталь: нужно установить, являются ли в Казахстане уголовно наказуемыми деяния, которые россиянину инкриминируют в Штатах. Также и Москва, и Вашингтон должны предоставить доказательства обоснованности своего запроса.

Но не стоит забывать и то, что у Кислицина есть право запросить убежище в Казахстане.

Напомним, 28 июня стало известно, что глава департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам (XDR) компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Никита Кислицин был объявлен в розыск по уголовному делу. В самой компании F.A.C.C.T. подчеркнули, что речь идёт о деле десятилетней давности, когда Кислицин работал журналистом и независимым специалистом. Позже выяснилось, что россиянин уже был задержан в Казахстане 22 июня, но по запросу США, которые требуют его экстрадиции.

Андрей Бражников
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