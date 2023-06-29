Казахстан назвал 3 варианта развития событий для задержанного русского хакера

Заместитель генпрокурора Казахстана Улан Байжанов заявил журналистам, что запрос России на экстрадицию сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина будет иметь приоритет над американским.

"Вопрос приоритета отсутствует, прежде всего это гражданство. В этом случае приоритет за российской стороной. Но мы должны будем убедиться, что все те деяния, которые ему инкриминируют, в том числе и Россия, они достаточно серьёзные", — объяснил замгенпрокурора.

Однако перед принятием решения Астане предстоит изучить основания для экстрадиции, которые приводят в своих запросах РФ и США. Первая деталь: нужно установить, являются ли в Казахстане уголовно наказуемыми деяния, которые россиянину инкриминируют в Штатах. Также и Москва, и Вашингтон должны предоставить доказательства обоснованности своего запроса.