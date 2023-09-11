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11 сентября, 19:11

В США перенесли рассмотрение дела россиянина Винника

Суд в США над россиянином Винником начнётся 30 сентября 2024 года

<p>Александр Винник © ТАСС / Юрий Малинов</p>

Александр Винник © ТАСС / Юрий Малинов

Суд над россиянином Александром Винником, которого власти США обвиняют в отмывании денег, перенесли с февраля на сентябрь следующего года. Постановление опубликовано в базе данных документов суда по Северному округу Калифорнии.

"Начало судебного процесса — 30 сентября 2024 года. Суд будет проходить с коллегией присяжных", — говорится в документе.

Причина переноса заседания не раскрывается, ожидаемая продолжительность судебного процесса — 14 дней.

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Как сообщал Лайф, Винника задержали и позднее арестовали в Греции в июле 2017 года по запросу спецслужб США. По версии следствия, он отмыл от четырёх до девяти миллиардов долларов через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. В августе прошлого года россиянина доставили в Соединённые Штаты, где он предстал перед судом.

Наталья Исакова
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