Мать заключённого в США Александра Винника рассказала об ухудшении его здоровья

Россиянин Александр Винник, находящийся в заключении в американской тюрьме по обвинению в отмывании денег, жалуется на проблемы со здоровьем. Об этом в беседе с "Известиями" рассказала его мать.

По словам Веры Винник, у сына боли в боку и изжога, что свидетельствует о проблемах с ЖКТ. При этом в американских тюрьмах нет всей необходимой аппаратуры, Александру сделали только УЗИ несколько месяцев назад, а других обследований не проводилось. Теперь у него заболел ещё и зуб, переживает женщина. Ранее она уже сообщала о том, что "он, по сути, потерял зрение".