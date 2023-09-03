Мать заключённого в США Александра Винника рассказала об ухудшении его здоровья
Александр Винник и его мать Вера Винник. Обложка © ТАСС / Юрий Малинов
Россиянин Александр Винник, находящийся в заключении в американской тюрьме по обвинению в отмывании денег, жалуется на проблемы со здоровьем. Об этом в беседе с "Известиями" рассказала его мать.
По словам Веры Винник, у сына боли в боку и изжога, что свидетельствует о проблемах с ЖКТ. При этом в американских тюрьмах нет всей необходимой аппаратуры, Александру сделали только УЗИ несколько месяцев назад, а других обследований не проводилось. Теперь у него заболел ещё и зуб, переживает женщина. Ранее она уже сообщала о том, что "он, по сути, потерял зрение".
Как сообщал Лайф, Винника задержали и позднее арестовали в Греции в июле 2017 года по запросу спецслужб США. По версии следствия, он отмыл от четырёх до девяти миллиардов долларов через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. В августе прошлого года его доставили в Соединённые Штаты, где он предстал перед судом.