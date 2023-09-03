Регион

Уведомления отключены

3 сентября, 00:03

Мать заключённого в США Александра Винника рассказала об ухудшении его здоровья

<p>Александр Винник и его мать Вера Винник. Обложка © ТАСС / Юрий Малинов</p>

Александр Винник и его мать Вера Винник. Обложка © ТАСС / Юрий Малинов

Россиянин Александр Винник, находящийся в заключении в американской тюрьме по обвинению в отмывании денег, жалуется на проблемы со здоровьем. Об этом в беседе с "Известиями" рассказала его мать.

По словам Веры Винник, у сына боли в боку и изжога, что свидетельствует о проблемах с ЖКТ. При этом в американских тюрьмах нет всей необходимой аппаратуры, Александру сделали только УЗИ несколько месяцев назад, а других обследований не проводилось. Теперь у него заболел ещё и зуб, переживает женщина. Ранее она уже сообщала о том, что "он, по сути, потерял зрение".

Стало известно, когда в США рассмотрят дело россиянина Винника

Стало известно, когда в США рассмотрят дело россиянина Винника

Как сообщал Лайф, Винника задержали и позднее арестовали в Греции в июле 2017 года по запросу спецслужб США. По версии следствия, он отмыл от четырёх до девяти миллиардов долларов через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. В августе прошлого года его доставили в Соединённые Штаты, где он предстал перед судом.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Криптовалюта
  • Александр Винник
  • Мировая политика
  • Мошенничество
  • Политика
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров