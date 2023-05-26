Находящийся в американской тюрьме россиянин Винник практически потерял зрение

Здоровье россиянина Александра Винника, который находится под стражей в США заметно ухудшилось: он почти ослеп, а также имеет проблемы с желудком из-за пересоленной тюремной пищи. Об этом газете "Известия" рассказала его мать Вера Винник.

"Сейчас ему выписали очки. Он не видит ни вдаль, ни близко — он, по сути, потерял зрение. У него было нормальное зрение, он ведь молодой человек — ему 44 года. Сейчас так, видимо, из-за того, что недополучает чего-то", — сообщила Вера Винник.

По её словам, очки её сыну выдали бесплатно, а медпрепараты он при необходимости он приобретал за свой счёт.