Находящийся в американской тюрьме россиянин Винник практически потерял зрение
Мать заключённого в США Винника сообщила об ухудшении его здоровья
Здоровье россиянина Александра Винника, который находится под стражей в США заметно ухудшилось: он почти ослеп, а также имеет проблемы с желудком из-за пересоленной тюремной пищи. Об этом газете "Известия" рассказала его мать Вера Винник.
"Сейчас ему выписали очки. Он не видит ни вдаль, ни близко — он, по сути, потерял зрение. У него было нормальное зрение, он ведь молодой человек — ему 44 года. Сейчас так, видимо, из-за того, что недополучает чего-то", — сообщила Вера Винник.
По её словам, очки её сыну выдали бесплатно, а медпрепараты он при необходимости он приобретал за свой счёт.
Как сообщал Лайф, Винник был задержан и впоследствии арестован в Греции в июле 2017 года по запросу спецслужб США. Его обвинили в кибермошенничестве и махинациях с криптовалютой. По версии следствия, он отмыл от четырёх миллиардов до девяти миллиардов долларов через уже несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. В августе прошлого года его доставили в Соединённые Штаты, где он предстал перед судом.
ТАСС / Юрий Малинов