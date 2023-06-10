Стало известно, когда в США рассмотрят дело россиянина Винника

В пятницу состоялось досудебное заседание в окружном суде Сан-Франциско, на нём выбирали дату суда. Адвокат россиянина надеялся, что его назначат осенью. Кроме того, по словам Ризка, Винник желал быть включённым в список на возможный обмен удерживаемыми лицами между РФ и США.

Как сообщал Лайф, Винник был задержан и впоследствии арестован в Греции в июле 2017 года по запросу спецслужб США. Его обвинили в кибермошенничестве и махинациях с криптовалютой. По версии следствия, он отмыл от четырёх до девяти миллиардов долларов через уже несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. В августе прошлого года его доставили в Соединённые Штаты, где он предстал перед судом.