Экстрадированный из Эстонии россиянин Конощенок не признал вину в суде США

Экстрадированный из Эстонии россиянин Вадим Конощенок отказался признавать вину в американском суде. Об этом сообщили в офисе прокурора в Нью-Йорке.

Вину задержанный не признал. В освобождении под залог ему было отказано. Очередное заседание суда по делу состоится 31 июля.

Посольство РФ в Вашингтоне внимательно следит за развитием ситуации и готово оказать Конощенку необходимое содействие, заявила заведующая консульским отделом дипмиссии Надежда Шумова. Российская сторона будет требовать от американской обеспечения его прав и законных интересов.