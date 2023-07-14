Экстрадированный из Эстонии россиянин Конощенок не признал вину в суде США
Экстрадированный из Эстонии россиянин Вадим Конощенок отказался признавать вину в американском суде. Об этом сообщили в офисе прокурора в Нью-Йорке.
Вину задержанный не признал. В освобождении под залог ему было отказано. Очередное заседание суда по делу состоится 31 июля.
Посольство РФ в Вашингтоне внимательно следит за развитием ситуации и готово оказать Конощенку необходимое содействие, заявила заведующая консульским отделом дипмиссии Надежда Шумова. Российская сторона будет требовать от американской обеспечения его прав и законных интересов.
А ранее Лайф писал, что в Албании суд отказался экстрадировать в Москву россиянку Светлану Тимофееву, обвиняемую в шпионаже. Такое решение суд объяснил тем, что российская сторона якобы "не сможет гарантировать девушке соблюдение прав человека".
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