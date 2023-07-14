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14 июля, 20:51

Экстрадированный из Эстонии россиянин Конощенок не признал вину в суде США

Экстрадированный из Эстонии россиянин Вадим Конощенок отказался признавать вину в американском суде. Об этом сообщили в офисе прокурора в Нью-Йорке.

Вину задержанный не признал. В освобождении под залог ему было отказано. Очередное заседание суда по делу состоится 31 июля.

Россиянин Вадим Конощенок экстрадирован из Эстонии в США

Россиянин Вадим Конощенок экстрадирован из Эстонии в США

Посольство РФ в Вашингтоне внимательно следит за развитием ситуации и готово оказать Конощенку необходимое содействие, заявила заведующая консульским отделом дипмиссии Надежда Шумова. Российская сторона будет требовать от американской обеспечения его прав и законных интересов.

А ранее Лайф писал, что в Албании суд отказался экстрадировать в Москву россиянку Светлану Тимофееву, обвиняемую в шпионаже. Такое решение суд объяснил тем, что российская сторона якобы "не сможет гарантировать девушке соблюдение прав человека".

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VK / Вадим Конощенок

Юлия Коновалова
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