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14 июля, 15:39

Россиянин Вадим Конощенок экстрадирован из Эстонии в США

Из Эстонии в США экстрадирован россиянин Вадим Конощенок, которого обвиняют в незаконной закупке электроники для ВПК РФ. Уже в пятницу он предстанет перед судом.

В офисе прокурора по восточному округу Нью-Йорка Конощенка назвали "сотрудником российской разведки". В случае признания виновным ему грозит до 30 лет тюрьмы.

Участницу ИГИЛ экстрадировали в Россию из Ирака

Участницу ИГИЛ экстрадировали в Россию из Ирака

А ранее в Албании суд отказался экстрадировать в Москву россиянку Светлану Тимофееву, обвиняемую в шпионаже. Одной из причин указывались сомнения суда в том, что российская сторона якобы "не сможет гарантировать девушке соблюдение прав человека".

Александра Вишнякова
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