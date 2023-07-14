Россиянин Вадим Конощенок экстрадирован из Эстонии в США

Из Эстонии в США экстрадирован россиянин Вадим Конощенок, которого обвиняют в незаконной закупке электроники для ВПК РФ. Уже в пятницу он предстанет перед судом.

В офисе прокурора по восточному округу Нью-Йорка Конощенка назвали "сотрудником российской разведки". В случае признания виновным ему грозит до 30 лет тюрьмы.