Россиянин Вадим Конощенок экстрадирован из Эстонии в США
Из Эстонии в США экстрадирован россиянин Вадим Конощенок, которого обвиняют в незаконной закупке электроники для ВПК РФ. Уже в пятницу он предстанет перед судом.
В офисе прокурора по восточному округу Нью-Йорка Конощенка назвали "сотрудником российской разведки". В случае признания виновным ему грозит до 30 лет тюрьмы.
А ранее в Албании суд отказался экстрадировать в Москву россиянку Светлану Тимофееву, обвиняемую в шпионаже. Одной из причин указывались сомнения суда в том, что российская сторона якобы "не сможет гарантировать девушке соблюдение прав человека".