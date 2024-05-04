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3 мая, 21:25

Россиянин Винник признал вину в суде США в рамках сделки с прокуратурой

Арестованный в США россиянин Винник признал вину в суде по делу об отмывании денег

Россиянин Александр Винник, которого в США обвиняют в отмывании денег. Обложка © ТАСС / Юрий Малинов

Россиянин Александр Винник, которого в США обвиняют в отмывании денег. Обложка © ТАСС / Юрий Малинов

Россиянин Александр Винник, находящийся в заключении в американской тюрьме по обвинению в отмывании денег, признал вину в рамках сделки с прокуратурой. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Аркадий Бух.

"Кульминацией переговоров стала сделка с прокуратурой, мы рассчитываем, что срок заключения будет до 10 лет", — подчеркнул адвокат и добавил, что россиянин признал вину по ограниченному числу статей.

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Напомним, что Винника задержали и позднее арестовали в Греции в июле 2017 года по запросу спецслужб США. По версии следствия, он отмыл от четырёх до девяти миллиардов долларов через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. В августе 2022 года россиянина доставили в Соединённые Штаты, где он предстал перед судом.

Оксана Попова
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