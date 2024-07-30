Песков не стал комментировать возможный обмен осуждённого журналиста Гершковича

В Кремле не комментируют возможную подготовку заключённых к обмену, включая осуждённого на 16 лет за шпионаж американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Эту тему мы не комментируем", — сказал представитель Кремля "Ведомостям", отвечая на вопрос о возможной подготовке заключённых, в том числе Гершковича, к обмену.