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30 июля, 16:41

Песков не стал комментировать возможный обмен осуждённого журналиста Гершковича

Эван Гершкович. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Эван Гершкович. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

В Кремле не комментируют возможную подготовку заключённых к обмену, включая осуждённого на 16 лет за шпионаж американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Эту тему мы не комментируем", — сказал представитель Кремля "Ведомостям", отвечая на вопрос о возможной подготовке заключённых, в том числе Гершковича, к обмену.

Напомним, 19 июля журналиста WSJ приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По данным прокуратуры, Гершкович по заданию спецслужб США собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности одного из оборонных предприятий по выпуску и ремонту военной техники — Уралвагонзавода. К слову, президент России Владимир Путин подчёркивал, что Штаты активно пытаются добиться освобождения журналиста, однако Кремль готов идти на компромиссы лишь при выполнении ряда условий.

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Наталья Демьянова
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