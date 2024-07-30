Песков не стал комментировать возможный обмен осуждённого журналиста Гершковича
Эван Гершкович. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
В Кремле не комментируют возможную подготовку заключённых к обмену, включая осуждённого на 16 лет за шпионаж американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Эту тему мы не комментируем", — сказал представитель Кремля "Ведомостям", отвечая на вопрос о возможной подготовке заключённых, в том числе Гершковича, к обмену.
Напомним, 19 июля журналиста WSJ приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По данным прокуратуры, Гершкович по заданию спецслужб США собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности одного из оборонных предприятий по выпуску и ремонту военной техники — Уралвагонзавода. К слову, президент России Владимир Путин подчёркивал, что Штаты активно пытаются добиться освобождения журналиста, однако Кремль готов идти на компромиссы лишь при выполнении ряда условий.