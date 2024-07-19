Юрист раскрыл, когда Гершкович сможет рассчитывать на УДО

Осуждённый на 16 лет журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович может пробыть в колонии 14 лет и 9 месяцев с учётом уже отбытого срока. Об этом заявил РИА "Новости" адвокат Олег Матюнин.

Также юрист сообщил, что американец сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) лишь после 2033 года. Дело в том, что шпионаж является особо тяжким преступлением и по такой статье УДО может применяться только после фактического отбытия осуждённым не менее двух третей назначенного судом срока.