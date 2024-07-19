Юрист раскрыл, когда Гершкович сможет рассчитывать на УДО
Адвокат Матюнин: Гершкович может пробыть на строгом режиме 14 лет и 9 месяцев
Эван Гершкович. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Осуждённый на 16 лет журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович может пробыть в колонии 14 лет и 9 месяцев с учётом уже отбытого срока. Об этом заявил РИА "Новости" адвокат Олег Матюнин.
"Гершкович находился под стражей примерно с 1 апреля 2023 года. Поэтому назначенные 16 лет истекают 1 апреля 2039 года", — заявил Матюнин.
Также юрист сообщил, что американец сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) лишь после 2033 года. Дело в том, что шпионаж является особо тяжким преступлением и по такой статье УДО может применяться только после фактического отбытия осуждённым не менее двух третей назначенного судом срока.
Как сообщал Life.ru, Гершковича задержали с поличным в Екатеринбурге в 2023 году. Американца обвинили в шпионаже. Путин подчёркивал, что США активно пытаются добиться освобождения журналиста, но Кремль готов идти на компромиссы только при выполнении ряда условий. 19 июля Свердловский областной суд приговорил Гершковича к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.