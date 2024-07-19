В СПЧ допустили обмен осуждённого журналиста-шпиона Гершковича

Осуждённого журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, скорее всего, этапируют в колонию в Мордовии, после чего его могут обменять. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщила член Совета при Президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ева Меркачёва.

"Произойдёт обмен, скорее всего, после того, как его этапируют в колонию. А это только после апелляции. По поводу колонии — наверняка это будет мордовская, где больше всего иностранцев. Там же сидит шпион Пол Уилан", — написала она в телеграм-канале.