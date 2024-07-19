В СПЧ допустили обмен осуждённого журналиста-шпиона Гершковича
Член СПЧ Меркачёва: Журналиста Гершковича этапируют в мордовскую колонию
Эван Гершкович. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Осуждённого журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, скорее всего, этапируют в колонию в Мордовии, после чего его могут обменять. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщила член Совета при Президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ева Меркачёва.
"Произойдёт обмен, скорее всего, после того, как его этапируют в колонию. А это только после апелляции. По поводу колонии — наверняка это будет мордовская, где больше всего иностранцев. Там же сидит шпион Пол Уилан", — написала она в телеграм-канале.
Меркачёва напомнила, что о возможном обмене ранее говорил российский лидер Владимир Путин. Кроме того, правозащитница отметила, что газета будет бороться за своего сотрудника, а американские журналисты умеют добиваться от своего правительства действий, и они сделают всё, чтобы США просили Россию об обмене на любых условиях.
Как сообщал Life.ru, Гершковича задержали с поличным в Екатеринбурге в 2023 году. Американца обвинили в шпионаже. Путин подчёркивал, что США активно пытаются добиться освобождения журналиста, но Кремль готов идти на компромиссы только при выполнении ряда условий. 19 июля Свердловский областной суд приговорил Гершковича к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.