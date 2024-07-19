Байден захотел освободить осуждённого в РФ журналиста-шпиона Гершковича
Байден заявил, что США намерены добиваться освобождения Гершковича
После вынесения российским судом обвинительного приговора журналисту американской газеты Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже президент США Джо Байден заявил о намерениях США добиваться его освобождения. Об этом сообщает Белый дом.
"Мы упорно добиваемся освобождения Эвана и продолжим это делать", — сказал Байден.
По его словам, возвращение Гершковича и других граждан США является главным приоритетом администрации Штатов.
Напомним, Эвана Гершковича задержали с поличным в Екатеринбурге в 2023 году. Гражданина США обвинили в шпионаже. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что Штаты активно пытаются добиться освобождения журналиста, однако Кремль готов идти на компромиссы лишь при выполнении ряда условий. Сегодня, 19 июля, Свердловский областной суд приговорил Гершковича к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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