Байден захотел освободить осуждённого в РФ журналиста-шпиона Гершковича

После вынесения российским судом обвинительного приговора журналисту американской газеты Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже президент США Джо Байден заявил о намерениях США добиваться его освобождения. Об этом сообщает Белый дом.

"Мы упорно добиваемся освобождения Эвана и продолжим это делать", — сказал Байден.