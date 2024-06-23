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23 июня, 05:51
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Уилан призвал США заполнить Гуантанамо "российскими шпионами" для его обмена

Осуждённый в РФ за шпионаж американец Пол Уилан. Обложка © Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Осуждённый в РФ за шпионаж американец Пол Уилан. Обложка © Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Американец Пол Уилан, отбывающий в России 16-летний срок по делу о шпионаже, обратился к Белому дому с призывом принять решительные меры ради возвращения его и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича на родину. Для этого он убеждает США заполнить тюрьмы "российскими чиновниками и шпионами".

"США должны выйти и что-то предпринять — заполнить Гуантанамо российскими чиновниками, арестовать российских шпионов, сделать что-то, что заставит Кремль задуматься и сказать: "Хорошо, да, точно, теперь пришло время вернуть Эвана и Пола, и тогда мы хотим вернуть тех, кто у вас есть из наших, и на этом закончим", — сказал заключённый в интервью CNN.

Телеканал же отмечает, что за последние месяцы в России было арестовано несколько американцев. В частности, это сержант армии США Гордон Блэк, которого в июне суд во Владивостоке приговорил к трём годам и девяти месяцам колонии за кражу и избиение девушки.

В Госдепе сообщили об очередном разговоре с осуждённым в России шпионом Уиланом
В Госдепе сообщили об очередном разговоре с осуждённым в России шпионом Уиланом

К слову, Россия от диалога по обмену заключёнными с США не отказывалась никогда. Так, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов не так давно заявлял о готовности Москвы рассмотреть предложения Штатов по данному вопросу и дать разумный ответ. Дипломат сказал об этом после того, как посетил россиянина Романа Селезнёва, отбывающего 27-летний срок в тюрьме города Батнер.

Андрей Бражников
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