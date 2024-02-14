В Госдепе сообщили об очередном разговоре с осуждённым в России шпионом Уиланом

В минувший понедельник, 12 февраля, глава Госдепа США Энтони Блинкен поговорил по телефону с отбывающим в России наказание американцем Полом Уиланом. Об этом руководитель внешнеполитического ведомства рассказал во время своего выступления в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона.

По его словам, он поговорил с Уиланом по телефону. Как заявил госсекретарь, он со своими коллегами каждый день работает над возвращением своих соотечественников домой.

"И это продолжится, пока не вернутся к своим близким он, Эван Гершкович и все неправомерно задержанные американцы", — заявил Блинкен, подчеркнув, что Госдеп также работает над возвращением домой остающихся в Газе заложников.