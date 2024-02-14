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13 февраля, 21:55

В Госдепе сообщили об очередном разговоре с осуждённым в России шпионом Уиланом

Блинкен сообщил, что 12 февраля разговаривал с осуждённым в РФ Полом Уиланом

Находящийся в российской тюрьме американец Пол Уилан. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Находящийся в российской тюрьме американец Пол Уилан. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

В минувший понедельник, 12 февраля, глава Госдепа США Энтони Блинкен поговорил по телефону с отбывающим в России наказание американцем Полом Уиланом. Об этом руководитель внешнеполитического ведомства рассказал во время своего выступления в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона.

По его словам, он поговорил с Уиланом по телефону. Как заявил госсекретарь, он со своими коллегами каждый день работает над возвращением своих соотечественников домой.

"И это продолжится, пока не вернутся к своим близким он, Эван Гершкович и все неправомерно задержанные американцы", — заявил Блинкен, подчеркнув, что Госдеп также работает над возвращением домой остающихся в Газе заложников.

Впоследствии официального представителя Госдепартамента Мэттью Миллера попросили поделиться подробностями этого разговора с общественностью. Он сообщил, что это, как он думает, был уже третий телефонный разговор с находящимся в российской тюрьме Уиланом. В этот раз, как и в предыдущие, заключённому пообещали сделать всё для его освобождения.

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Напомним, Пола Уилана поймали в Москве в 2018 году. У него были обнаружены документы, содержащие гостайну. Летом 2020 года Мосгорсуд приговорил гражданина США к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Находящийся за решёткой американец считает, что власти Соединённых Штатов бросили его, и даже лично обратился по этому поводу к действующему хозяину Белого дома Джо Байдену.

Алексей Соловьёв
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