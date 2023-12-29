В Белом доме призвали Москву освободить осуждённого в России шпиона
Советник Байдена Салливан призвал российские власти освободить американца Уилана
Осуждённый в России за шпионаж американец Пол Уилан. Обложка © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko
В Соединённых Штатах призвали Москву отпустить американца Пола Уилана, который ровно пять лет назад был взят под стражу по обвинению в шпионаже. Как заявил советник главы США по национальной безопасности Джейк Салливан, Вашингтон продолжает работу по его возвращению на родину.
По словам высокопоставленного американского чиновника, Уилан якобы пять лет провёл в России под "неправомерным арестом". В то же время он проигнорировал факт того, что вина этого заключённого была доказана в российском суде.
"Мы вновь призываем Россию освободить его немедленно. Мы продолжаем интенсивно работать над тем, чтобы вернуть его домой к родным. Наши мысли сегодня с ним и его замечательной сильной семьёй", — заявил помощник главы государства.
Напомним, Пола Уилана поймали в Москве в 2018 году. У него были обнаружены документы, содержащие гостайну. Суд приговорил его к 16 годам колонии. Недавно Уилан отметил, что сидит за решёткой уже пять лет. На протяжении всего этого времени американское правительство не прилагало усилий для его вызволения, уверен шпион. Также он призвал президента США Джо Байдена приложить больше усилий для своего освобождения.