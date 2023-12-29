В Белом доме призвали Москву освободить осуждённого в России шпиона

В Соединённых Штатах призвали Москву отпустить американца Пола Уилана, который ровно пять лет назад был взят под стражу по обвинению в шпионаже. Как заявил советник главы США по национальной безопасности Джейк Салливан, Вашингтон продолжает работу по его возвращению на родину.

По словам высокопоставленного американского чиновника, Уилан якобы пять лет провёл в России под "неправомерным арестом". В то же время он проигнорировал факт того, что вина этого заключённого была доказана в российском суде.