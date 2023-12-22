Песков не слышал о жалобах американца Уилана на притеснения в российской тюрьме

Кремлю ничего не известно о жалобах осуждённого в России американца Пола Уилана на притеснения в российской тюрьме. Об этом сообщил в беседе с журналистами в пятницу, 22 декабря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

"Честно говоря, нам не известно об этом. Я ничего не могу сказать на этот счёт", — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать интервью Уилана с жалобами на попытки вымогательства в колонии в Мордовии.