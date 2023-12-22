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Песков не слышал о жалобах американца Уилана на притеснения в российской тюрьме

22 декабря, 09:48
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против России, во время оглашения приговора в Мосгорсуде. Фото © EPA / YURI KOCHETKOV / ТАСС

Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против России, во время оглашения приговора в Мосгорсуде. Фото © EPA / YURI KOCHETKOV / ТАСС

Кремлю ничего не известно о жалобах осуждённого в России американца Пола Уилана на притеснения в российской тюрьме. Об этом сообщил в беседе с журналистами в пятницу, 22 декабря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

"Честно говоря, нам не известно об этом. Я ничего не могу сказать на этот счёт", сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать интервью Уилана с жалобами на попытки вымогательства в колонии в Мордовии.

"Моя жизнь уходит": Американский шпион Пол Уилан обвинил власти США в предательстве
"Моя жизнь уходит": Американский шпион Пол Уилан обвинил власти США в предательстве

Напомним, что американец Пол Уилан был задержан в Москве в конце 2018 года при получении флешки с данными о сотрудниках одного из подразделений ФСБ. У него тогда обнаружили документы, содержащие гостайну, а также выяснилось, что Уилан является обладателем четырёх гражданств: США, Канады, Ирландии и Великобритании. Поначалу он пытался убедить всех, что никакой "не агент разведки, а лишь мистер Бин на каникулах", однако суд ему не поверил и в 2020 году приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
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