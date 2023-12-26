"Я чувствую, что меня бросили": Шпион Уилан припомнил Байдену неудобное обещание

Отбывающий срок в российской колонии американец Пол Уилан обратился к президенту США Джо Байдену. Осуждённый за шпионаж бывший морпех призвал политика приложить больше усилий для своего освобождения.

"Я чувствую, что меня бросили", — пожаловался заключённый в интервью телеканалу CBS News.

По мнению Уилана, глава Белого дома имеет возможность вызволить его из российской тюрьмы. Впрочем, пока Байден не спешит пользоваться доступными рычагами.

"Господин президент, вы обещали вернуть меня домой. Я пока здесь. Должно быть что-то ещё, что вы можете сделать, чтобы обеспечить моё освобождение", — обратился к политику Уилан.