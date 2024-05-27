Стало известно, сколько на самом деле денег похитил военный США Блэк у своей девушки-россиянки

Уголовное дело в отношении американского военного Гордона Блэка, арестованного в России по обвинению в краже и угрозе убийством своей девушки, направлено в суд. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

Американский военнослужащий Гордон Блэк. Обложка © Telegram / SHOT

В отношении американца было утверждено обвинительное заключение в совершении преступных деяний, предусмотренных статьями 158 УК РФ "Кража" и 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

"Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу", — отметили в ведомстве.

Также уточняется, что Блэк украл у россиянки десять тысяч рублей, а не 200, как сообщалось ранее. По данным следствия, Блэк, находясь в квартире у девушки на Сахалинской улице во Владивостоке, где он проживал с апреля, с силой схватил потерпевшую за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни.

"Затем обвиняемый, не имея собственных денежных средств, похитил из кошелька пострадавшей 10 тысяч рублей, которые потратил на собственные нужды, в том числе оплату гостиничного номера, где он и был задержан", — добавили в прокуратуре.