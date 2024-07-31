"Я молился": Приговорённый к казни немец Кригер разрыдался, узнав о помиловании от Лукашенко

Гражданин Германии Рико Кригер, приговорённый в Белоруссии к казни за терроризм, разрыдался, когда ему сообщили о помиловании от лидера республики Александра Лукашенко. Немец поблагодарил президента за прощение и признался, что молился об этом.

"Я за это молился. Спасибо господину Лукашенко. Спасибо за то, что вы меня простили. Спасибо за то, что вы дали мне возможность увидеться с моей дочерью. Большое спасибо. Спасибо", — сказал Кригер.