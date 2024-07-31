"Я молился": Приговорённый к казни немец Кригер разрыдался, узнав о помиловании от Лукашенко
ОНТ показал реакцию приговорённого к казни немца на новость о помиловании
Гражданин Германии Рико Кригер, приговорённый в Белоруссии к казни за терроризм, разрыдался, когда ему сообщили о помиловании от лидера республики Александра Лукашенко. Немец поблагодарил президента за прощение и признался, что молился об этом.
Приговорённый к казни немец Рико Кригер разрыдался, узнав о помиловании от Александра Лукашенко. Видео © YouTube / Телеканал ОНТ
"Я за это молился. Спасибо господину Лукашенко. Спасибо за то, что вы меня простили. Спасибо за то, что вы дали мне возможность увидеться с моей дочерью. Большое спасибо. Спасибо", — сказал Кригер.
Мужчина добавил, что сейчас чувствует себя замечательно, гораздо лучше, чем до этого.
Напомним, что 30-летнего гражданина Германии Рико Кригера признали виновным по шести статьям УК Белоруссии, в том числе в акте терроризма и наёмничестве. Смертный приговор вступил в силу, обжаловать его немец не стал. Сам Кригер подал прошение на помилование к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Также немец заявил, что власти ФРГ не хотят сотрудничать с Минском. По словам мужчины, у него каждый день ощущение тотальной брошенности, а ещё ему кажется, что его обвели вокруг пальца.
YouTube / Телеканал ОНТ