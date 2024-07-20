В Белоруссии к смертной казни приговорили немецкого наёмника

Немца приговорили к смертной казни в Белоруссии. Об этом пишет The Guardian, информацию об этом также уже подтвердили в МИД Германии.

По данным некого белорусского правозащитного центра, на который ссылается газета, 30-летний Рико Кригер был признан виновным по шести статьям УК Белоруссии, в том числе в акте терроризма и наёмничестве. Приговор вынес Минский областной суд ещё 24 июня. При этом иностранец находится под стражей с ноября прошлого года. Подробности дела неизвестны, также не сообщается, как Кригер вообще оказался в Белоруссии.

Как считают правозащитники, дело может быть связано c так называемым белорусским "полком Калиновского", который воюет на стороне киевских властей. По неподтверждённой информации, немец был в их рядах.

На данный момент неизвестно, был ли приговор Кригера обжалован или опротестован, и вступил ли он в законную силу.