В Белоруссии к смертной казни приговорили немецкого наёмника
The Guardian: Немца приговорили к смертной казни в Белоруссии
Рико Кригер. Обложка © Telegram / Правозащитный центр "Вясна"
Немца приговорили к смертной казни в Белоруссии. Об этом пишет The Guardian, информацию об этом также уже подтвердили в МИД Германии.
По данным некого белорусского правозащитного центра, на который ссылается газета, 30-летний Рико Кригер был признан виновным по шести статьям УК Белоруссии, в том числе в акте терроризма и наёмничестве. Приговор вынес Минский областной суд ещё 24 июня. При этом иностранец находится под стражей с ноября прошлого года. Подробности дела неизвестны, также не сообщается, как Кригер вообще оказался в Белоруссии.
Как считают правозащитники, дело может быть связано c так называемым белорусским "полком Калиновского", который воюет на стороне киевских властей. По неподтверждённой информации, немец был в их рядах.
На данный момент неизвестно, был ли приговор Кригера обжалован или опротестован, и вступил ли он в законную силу.
А ранее глава СК России Александр Бастрыкин призвал вернуть смертную казнь. Он считает, что в некоторых случаях высшую меру наказания нужно применять. В пример Бастрыкин привёл теракт в "Крокус Сити Холле". В то же время председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин отметил, что в рамках действующей Конституции возвращение смертной казни в нашей стране попросту невозможно.