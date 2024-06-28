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Регион
28 июня, 14:12

Бастрыкин предложил вернуть смертную казнь в России

Глава СК Александр Бастрыкин предложил вернуть смертную казнь в России. О возможности отмены маратория он заявил на Международном молодёжном юридическом форуме в Санкт-Петербурге. В качестве аргумента он привёл террористов и пособников, которые оказывали им помощь в нападении на "Крокус сити холл".

"15 обвиняемых получат пожизненное. Это что значит? Трёхразовое питание, двухчасовые прогулки, я не могу себе позволить погулять, пообедать не успеваю. А вы знаете во сколько обходится содержание одного заключённого?", — сказал Бастрыкин.

"Восстановление социальной справедливости": Павел Астахов поддержал возвращение смертной казни
"Восстановление социальной справедливости": Павел Астахов поддержал возвращение смертной казни

Ранее вопрос о возвращении смертной казни подняли после терактов в Дагестане, в результате которых погиб 21 человек. Глава партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил ввести высшую меру наказания для террористов, а их родственников увольнять с госслужбы. Однако председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин написал, что в рамках действующей конституции в России возвращение смертной казни невозможно.

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Александра Мышляева
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