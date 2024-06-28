Глава СК Александр Бастрыкин предложил вернуть смертную казнь в России. О возможности отмены маратория он заявил на Международном молодёжном юридическом форуме в Санкт-Петербурге. В качестве аргумента он привёл террористов и пособников, которые оказывали им помощь в нападении на "Крокус сити холл".

"15 обвиняемых получат пожизненное. Это что значит? Трёхразовое питание, двухчасовые прогулки, я не могу себе позволить погулять, пообедать не успеваю. А вы знаете во сколько обходится содержание одного заключённого?", — сказал Бастрыкин.