"Восстановление социальной справедливости": Павел Астахов поддержал возвращение смертной казни
Адвокат Астахов: Возврат смертной казни восстановит социальную справедливость
Павел Астахов. Обложка © Ведомости / ТАСС / Евгений Разумный
Возвращение смертной казни в России поможет восстановить социальную справедливость, считает известный телеведущий, писатель и адвокат Павел Астахов. По его словам, родственники жертв теракта в "Крокусе" вряд ли сочтут справедливым, если государство будет пожизненно содержать террористов, расстрелявших ни в чём не повинных людей.
"Одна из важнейших задач — восстановление социальной справедливости. И теперь задайте вопрос семьям убитых в этой террористической атаке: они считают, что социальная справедливость будет восстановлена, когда государство возьмёт преступников на полное обеспечение и будет их пожизненно кормить?" — высказался Астахов в беседе с "Царьградом".
По его мнению, некорректно считать, что исполнители смертной казни якобы будут уподобляться самим же убийцам. Как уточнил адвокат, мера будет применяться в соответствии с законом после публичного рассмотрения дела и вынесения приговора.
Напомним, что после теракта в "Крокус сити холле", из-за которого погибли 140 человек, в обществе снова зазвучали призывы вернуть смертную казнь. За уже выступили лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов. А депутат Андрей Гурулёв предложил вынести вопрос о возвращении смертной казни на референдум. В то же время вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков убеждён, что возвращение смертной казни не приблизит к главной цели — предотвращению подобных ужасных трагедий.