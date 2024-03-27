"Восстановление социальной справедливости": Павел Астахов поддержал возвращение смертной казни

Возвращение смертной казни в России поможет восстановить социальную справедливость, считает известный телеведущий, писатель и адвокат Павел Астахов. По его словам, родственники жертв теракта в "Крокусе" вряд ли сочтут справедливым, если государство будет пожизненно содержать террористов, расстрелявших ни в чём не повинных людей.

"Одна из важнейших задач — восстановление социальной справедливости. И теперь задайте вопрос семьям убитых в этой террористической атаке: они считают, что социальная справедливость будет восстановлена, когда государство возьмёт преступников на полное обеспечение и будет их пожизненно кормить?" — высказался Астахов в беседе с "Царьградом".