Даванков объяснил, почему возврат смертной казни не предотвратит трагедии
Даванков призвал бороться с чёрным рынком оружия вместо возврата смертной казни
Возвращение смертной казни в России не приблизит к главной цели — предотвращению трагедий. Об этом заявил вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков. Парламентарий указал на ряд других проблем, которые необходимо решить.
В первую очередь зампред председателя нижней палаты парламента обратил внимание на чёрный рынок оружия. По словам Даванкова, любой преступник может купить автомат в Даркнете за считаные минуты.
"Но полиция, вместо того чтобы бросить все силы на безопасность людей и борьбу с чёрным рынком, вынуждена тратить время, проверяя доносы на блогеров и пересчитывая цвета в радуге. Пока есть реальная угроза безопасности, силовые органы нужно разгрузить", — выразил мнение депутат в своём телеграм-канале.
Также, по его мнению, предложение переложить вопрос безопасности на частные охранные предприятия (ЧОП) не сработает. Даванков отметил, что в приказе МВД о порядке хранения оружия и его оборота 47 страниц и больше 100 пунктов, именно в части хранения оружия и патронов — 55 абзацев.
"Регламентировано всё: отдельно толщина стен, отдельно — покрытие полов, отдельно — потолки. За нарушение — уголовка. Охранники, которые работают за 40 тысяч рублей, не будут подписываться под такие риски. Поэтому, если нужна вооружённая охрана, нужно пересматривать требования", — отметил вице-спикер ГД.
Даванков считает, что сейчас нужно пересмотреть приоритеты: разгрузить силовые ведомства от лишней работы, упростить деятельность ЧОП, усилить борьбу с чёрным рынком оружия и принять конкретные меры в миграционной сфере.
Напомним, что после теракта в "Крокус сити холле", из-за которого погибли 139 человек, в обществе снова зазвучали призывы вернуть смертную казнь. За уже выступили лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов. А депутат Андрей Гурулёв предложил вынести вопрос о возвращении смертной казни на референдум. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что для отмены моратория достаточно решения Конституционного суда. Однако там как раз не стали никак комментировать идею о возвращении смертной казни.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев