Даванков объяснил, почему возврат смертной казни не предотвратит трагедии

Возвращение смертной казни в России не приблизит к главной цели — предотвращению трагедий. Об этом заявил вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков. Парламентарий указал на ряд других проблем, которые необходимо решить.

В первую очередь зампред председателя нижней палаты парламента обратил внимание на чёрный рынок оружия. По словам Даванкова, любой преступник может купить автомат в Даркнете за считаные минуты.

"Но полиция, вместо того чтобы бросить все силы на безопасность людей и борьбу с чёрным рынком, вынуждена тратить время, проверяя доносы на блогеров и пересчитывая цвета в радуге. Пока есть реальная угроза безопасности, силовые органы нужно разгрузить", — выразил мнение депутат в своём телеграм-канале.

Также, по его мнению, предложение переложить вопрос безопасности на частные охранные предприятия (ЧОП) не сработает. Даванков отметил, что в приказе МВД о порядке хранения оружия и его оборота 47 страниц и больше 100 пунктов, именно в части хранения оружия и патронов — 55 абзацев.

"Регламентировано всё: отдельно толщина стен, отдельно — покрытие полов, отдельно — потолки. За нарушение — уголовка. Охранники, которые работают за 40 тысяч рублей, не будут подписываться под такие риски. Поэтому, если нужна вооружённая охрана, нужно пересматривать требования", — отметил вице-спикер ГД.