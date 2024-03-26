КС РФ воздержался от комментариев о моратории на смертную казнь
Конституционный суд России не стал комментировать обсуждения отмены моратория на смертную казнь. в КС подчеркнули, что данный вопрос может стать предметом рассмотрения.
"Конституционный суд РФ воздерживается от комментария, поскольку в контексте обсуждения данной проблемы в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения КС РФ", — говорится в сообщении КС.
Напомним, что после трагедии в "Крокус сити холле", унёсшей жизни 139 человек, в обществе снова зазвучали призывы вернуть смертную казнь. "За" уже выступили лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и глава "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов. А депутат Андрей Гурулёв предложил вынести вопрос о возвращении смертной казни на референдум. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что для отмены моратория достаточно решения Конституционного суда.
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