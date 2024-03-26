Володин высказался о возвращении смертной казни в России
Володин: Для возвращения смертной казни достаточно решения КС
Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ / Марат Абулхатин
Для возвращения смертной казни нет необходимости проводить референдум — достаточно решения Конституционного суда. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. При этом он подчеркнул, что эта тема требует обсуждения, надо проанализировать все принятые решения.
"У нас и в конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял, есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора, поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда", — сказал Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Напомним, что после трагедии в "Крокус сити холле" в обществе снова зазвучали призывы вернуть смертную казнь. "За" уже выступили лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и глава "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов. А депутат Андрей Гурулёв предложил вынести вопрос о возвращении смертной казни на референдум.
По последним данным, жертвами теракта, произошедшего 22 марта, стали 139 человек. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур. Всего по делу о теракте задержано 11 человек, 24 марта были арестованы все четыре террориста, хладнокровно расстреливавшие людей. А 25 марта в СИЗО отправили трёх их сообщников.