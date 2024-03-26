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Криминал

Володин высказался о возвращении смертной казни в России

Володин: Для возвращения смертной казни достаточно решения КС

26 марта, 10:21
Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ / Марат Абулхатин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ / Марат Абулхатин

Для возвращения смертной казни нет необходимости проводить референдум — достаточно решения Конституционного суда. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. При этом он подчеркнул, что эта тема требует обсуждения, надо проанализировать все принятые решения.

"У нас и в конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял, есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора, поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда", — сказал Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Зюганов оценил идею возвращения смертной казни в России после теракта в "Крокусе"
Зюганов оценил идею возвращения смертной казни в России после теракта в "Крокусе"

Напомним, что после трагедии в "Крокус сити холле" в обществе снова зазвучали призывы вернуть смертную казнь. "За" уже выступили лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и глава "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов. А депутат Андрей Гурулёв предложил вынести вопрос о возвращении смертной казни на референдум.

По последним данным, жертвами теракта, произошедшего 22 марта, стали 139 человек. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур. Всего по делу о теракте задержано 11 человек, 24 марта были арестованы все четыре террориста, хладнокровно расстреливавшие людей. А 25 марта в СИЗО отправили трёх их сообщников.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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