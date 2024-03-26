Володин высказался о возвращении смертной казни в России

Для возвращения смертной казни нет необходимости проводить референдум — достаточно решения Конституционного суда. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. При этом он подчеркнул, что эта тема требует обсуждения, надо проанализировать все принятые решения.

"У нас и в конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял, есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора, поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда", — сказал Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.