Глава Конституционного суда: Мораторий на смертную казнь в России незыблем

В рамках действующей конституции в России возвращение смертной казни невозможно. Об этом председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин написал в своей статье для международной конференции "Защита прав и конституционный контроль" в рамках Петербургского международного юридического форума.

Он подчеркнул, что ряд наказаний за преступления могут быть "подвижными", как "подвижны" и сами угрозы, против которых направлены эти меры. Однако это не касается смертной казни.

"Есть и пределы такой "подвижности". Для Конституционного суда одним из таковых является уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей конституции", — отметил Зорькин.