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Регион
26 июня, 08:46

Глава Конституционного суда: Мораторий на смертную казнь в России незыблем

В рамках действующей конституции в России возвращение смертной казни невозможно. Об этом председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин написал в своей статье для международной конференции "Защита прав и конституционный контроль" в рамках Петербургского международного юридического форума.

Он подчеркнул, что ряд наказаний за преступления могут быть "подвижными", как "подвижны" и сами угрозы, против которых направлены эти меры. Однако это не касается смертной казни.

"Есть и пределы такой "подвижности". Для Конституционного суда одним из таковых является уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей конституции", — отметил Зорькин.

"Восстановление социальной справедливости": Павел Астахов поддержал возвращение смертной казни
"Восстановление социальной справедливости": Павел Астахов поддержал возвращение смертной казни

Вопрос о возвращении смертной казни снова подняли после терактов в Дагестане, в результате которых погиб 21 человек. Глава партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил ввести высшую меру наказания для террористов, а их родственников увольнять с госслужбы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PanuShot

Александра Вишнякова
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