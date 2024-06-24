Суд оправдал американца, который 20 лет ожидал смертной казни за чужое убийство
В США громкое уголовное дело об изнасиловании и убийстве девушки в 1977 году завершилось крупным скандалом. Обвиняемый в преступлении 68-летний американец Керри Макс Кук, который с 1979 по 1999 год ожидал смертной казни за решёткой, а после вышел на свободу из-за сотрудничества со следствием, признан невиновным.
Соответствующий вердикт 19 июня вынес суд в Техасе. Служители Фемиды пришли к выводу, что всё это время неверно интерпретировали улики и опирались на лжесвидетельства. Прояснению ситуации поспособствовали усилия защиты Кука, которая на протяжении долгих лет пыталась добиться справедливости путём подачи апелляций и требования повторных проверок.
"Это дело изобилует обвинениями в неправомерном поведении государства, которые требуют отмены обвинительного приговора заявителю", — гласит заявление судьи Берта Ричардсона.
Подобные случаи — не редкость для Соединённых Штатов. Несколькими месяцами ранее суд признал невиновным пожилого мужчину, который провёл за решёткой почти полвека. Его адвокаты нашли новые улики, которые перевернули ход дела и привели к освобождению 71-летнего американца.
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