Суд оправдал американца, который 20 лет ожидал смертной казни за чужое убийство

В США громкое уголовное дело об изнасиловании и убийстве девушки в 1977 году завершилось крупным скандалом. Обвиняемый в преступлении 68-летний американец Керри Макс Кук, который с 1979 по 1999 год ожидал смертной казни за решёткой, а после вышел на свободу из-за сотрудничества со следствием, признан невиновным.

Соответствующий вердикт 19 июня вынес суд в Техасе. Служители Фемиды пришли к выводу, что всё это время неверно интерпретировали улики и опирались на лжесвидетельства. Прояснению ситуации поспособствовали усилия защиты Кука, которая на протяжении долгих лет пыталась добиться справедливости путём подачи апелляций и требования повторных проверок.

"Это дело изобилует обвинениями в неправомерном поведении государства, которые требуют отмены обвинительного приговора заявителю", — гласит заявление судьи Берта Ричардсона.