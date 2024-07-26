Приговорённый к казни в Белоруссии немец рассказал, как его бросили власти родной страны
Приговорённый к казни в Белоруссии немец: Берлин не идёт на контакт с Минском
Приговорённый к смертной казни в Белоруссии гражданин ФРГ Рико Кригер. Обложка © Telegram / Правозащитный центр "Вясна"
Гражданин Германии Рико Кригер, которого белорусский суд приговорил к смертной казни за терроризм, заявил, что власти ФРГ не хотят идти на контакт с Минском. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу "Беларусь-1".
Немец рассказал, что у него каждый день ощущение тотальной брошенности, а также ему кажется, что его обвели вокруг пальца. Он сообщил, что за него должны бороться власти родной страны, но это делают только его родственники.
"Единственные, кто за меня ещё как-то бьётся, — это отец, мама и бабушка. Они пытаются уговорить немецкое правительство предпринять хотя бы какие-то шаги", — заявил Кригер.
Он также сделал для себя вывод, что руководство Германии не хочет идти на контакты с Белоруссией, однако у него ещё есть шансы. После встречи с немецкими дипломатами ему сказали, что Берлин в этой сиутации ничего сделать не может.
"Я просил, чтобы хотя бы одежду передали, у меня не было ничего. Не говоря уже о геле для душа, полотенце. А меня ответили: "Если ваш отец или другие родственники оплатят. А так — нет", — отметил заключённый.
Собеседник телеканала также подчеркнул, что обращался за помощью к президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Олафу Шольцу. В то же время Кригер признался, что его страшит отсутствие передачи в ФРГ его тела после казни, из-за чего родственники немца не смогут даже попрощаться с ним.
Напомним, 30-летнего гражданина Германии Кригера признали виновным по шести статьям УК Белоруссии, в том числе в акте терроризма и наёмничестве. Стоит отметить, что смертный приговор вступил в силу, но немец не стал его обжаловать. Также он заявлял, что рассчитывает на помилование белорусским президентом Александром Лукашенко.