Приговорённый к казни в Белоруссии немец рассказал, как его бросили власти родной страны

Гражданин Германии Рико Кригер, которого белорусский суд приговорил к смертной казни за терроризм, заявил, что власти ФРГ не хотят идти на контакт с Минском. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу "Беларусь-1".

Немец рассказал, что у него каждый день ощущение тотальной брошенности, а также ему кажется, что его обвели вокруг пальца. Он сообщил, что за него должны бороться власти родной страны, но это делают только его родственники.

"Единственные, кто за меня ещё как-то бьётся, — это отец, мама и бабушка. Они пытаются уговорить немецкое правительство предпринять хотя бы какие-то шаги", — заявил Кригер.

Он также сделал для себя вывод, что руководство Германии не хочет идти на контакты с Белоруссией, однако у него ещё есть шансы. После встречи с немецкими дипломатами ему сказали, что Берлин в этой сиутации ничего сделать не может.

"Я просил, чтобы хотя бы одежду передали, у меня не было ничего. Не говоря уже о геле для душа, полотенце. А меня ответили: "Если ваш отец или другие родственники оплатят. А так — нет", — отметил заключённый.