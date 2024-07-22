Смертный приговор немецкому наёмнику ВСУ в Белоруссии вступил в силу
Немец Кригер не обжаловал смертный приговор в Белоруссии, он вступил в силу
Приговорённый к смертной казни в Белоруссии гражданин ФРГ Рико Кригер. Обложка © Telegram / Правозащитный центр "Вясна"
Приговорённый к смертной казни в Белоруссии немец Рико Кригер не стал обжаловать приговор, он вступил в законную силу. Об этом сообщает издание "СБ. Беларусь сегодня".
Следствие доказало, что немец действовал по указке СБУ, вёл разведку в Белоруссии. Кроме того, он подорвал рельсы железной дороги с помощью взрывного устройства с целью уничтожить проходящий поезд.
Напомним, 30-летнего гражданина Германии Кригера признали виновным по шести статьям УК Белоруссии, в том числе в акте терроризма и наёмничестве. Уточнялось, что дело может быть связано c так называемым белорусским "полком Калиновского", который воюет на стороне киевского режима. По некоторой информации, наёмник служил во вражеском батальоне.