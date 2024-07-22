Смертный приговор немецкому наёмнику ВСУ в Белоруссии вступил в силу

Приговорённый к смертной казни в Белоруссии немец Рико Кригер не стал обжаловать приговор, он вступил в законную силу. Об этом сообщает издание "СБ. Беларусь сегодня".

Следствие доказало, что немец действовал по указке СБУ, вёл разведку в Белоруссии. Кроме того, он подорвал рельсы железной дороги с помощью взрывного устройства с целью уничтожить проходящий поезд.