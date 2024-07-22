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22 июля, 16:20

Смертный приговор немецкому наёмнику ВСУ в Белоруссии вступил в силу

Немец Кригер не обжаловал смертный приговор в Белоруссии, он вступил в силу

Приговорённый к смертной казни в Белоруссии гражданин ФРГ Рико Кригер. Обложка © Telegram / Правозащитный центр "Вясна"

Приговорённый к смертной казни в Белоруссии гражданин ФРГ Рико Кригер. Обложка © Telegram / Правозащитный центр "Вясна"

Приговорённый к смертной казни в Белоруссии немец Рико Кригер не стал обжаловать приговор, он вступил в законную силу. Об этом сообщает издание "СБ. Беларусь сегодня".

Следствие доказало, что немец действовал по указке СБУ, вёл разведку в Белоруссии. Кроме того, он подорвал рельсы железной дороги с помощью взрывного устройства с целью уничтожить проходящий поезд.

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Напомним, 30-летнего гражданина Германии Кригера признали виновным по шести статьям УК Белоруссии, в том числе в акте терроризма и наёмничестве. Уточнялось, что дело может быть связано c так называемым белорусским "полком Калиновского", который воюет на стороне киевского режима. По некоторой информации, наёмник служил во вражеском батальоне.

Александра Мышляева
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