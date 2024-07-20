Минск предложил решения по ситуации с приговорённым к смертной казни немецким наёмником

Минск предложил ряд решений по ситуации с приговорённым в Белоруссии к смертной казни немецким наёмником. С таким заявлением в субботу, 20 июля, выступил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

Рико Кригер. Фото © Telegram / Правозащитный центр "Вясна"

"С учётом просьбы МИД ФРГ конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации белорусской стороной предложены. Консультации по данной теме ведутся по линии министерств иностранных дел двух стран", — приводит его слова пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Глаз подчеркнул, что в соответствии с международными нормами Минск обеспечил к преступнику консульский доступ. По его словам, в Белоруссии понимают "заботу о нём германской стороны".