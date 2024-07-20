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20 июля, 14:11

Минск предложил решения по ситуации с приговорённым к смертной казни немецким наёмником

МИД Белоруссии: Ведутся консультации по приговорённому к казни наёмнику ФРГ

Минск предложил ряд решений по ситуации с приговорённым в Белоруссии к смертной казни немецким наёмником. С таким заявлением в субботу, 20 июля, выступил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

Рико Кригер. Фото © Telegram / Правозащитный центр "Вясна"

Рико Кригер. Фото © Telegram / Правозащитный центр "Вясна"

"С учётом просьбы МИД ФРГ конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации белорусской стороной предложены. Консультации по данной теме ведутся по линии министерств иностранных дел двух стран", — приводит его слова пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Глаз подчеркнул, что в соответствии с международными нормами Минск обеспечил к преступнику консульский доступ. По его словам, в Белоруссии понимают "заботу о нём германской стороны".

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Напомним, ранее западные СМИ сообщили, что 30-летнего немца по имени Рико Кригер признали виновным по шести статьям УК Белоруссии, в том числе в акте терроризма и наёмничестве. По мнению правозащитников, дело может быть связано c так называемым белорусским "полком Калиновского", который воюет на стороне киевских властей. По неподтверждённой информации, немец был в их рядах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Webhobbit

Никита Осипов
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