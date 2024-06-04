СК требует арестовать белорусского гребца Шурмея за службу в ВСУ 4 июня, 09:45 Павел Шурмей. Обложка © VK / Павел Шурмей

Следственный комитет России обратился в Басманный суд Москвы с требованием заочно арестовать бывшего гребца из сборной Белоруссии Павла Шурмея и ещё троих иностранных наёмников, которые воевали на стороне Украины. Об этом говорится в электронной базе судебной инстанции.

"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Шурмею П., Фрейзеру Д. Р., Гату И. и Варшанидзе С. по делу, возбуждённому по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооружённом конфликте или военных действиях)", — отмечается в тексте.

Ранее МВД России уже объявило Шурмея в международный розыск. Известно, что спортсмен выступал за Белоруссию на Олимпиадах 2004 и 2008 года.

Ранее сообщалось, что Армия России выпустила ракеты по Яворовскому полигону ВСУ во Львовской области, где проходили тренировки украинских солдат совместно с инструкторами НАТО. По предварительной информации, уничтоженными могут быть более сотни иностранных наёмников. Они обучали бойцов ВСУ тактике, военной инженерии, медицине и управлению боевой техникой.

Авторы Татьяна Миссуми