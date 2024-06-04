Россия располагает данными о функционировании на Украине 92 иностранных диверсионно-разведывательных групп, 14 из которых — американские, заявил "Известиям" глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов. По словам дипломата, зарубежные офицеры не только планируют теракты против нашей страны, но и обслуживают западное вооружение.

Собеседник газеты напомнил, что за время СВО требования к рядовым наёмникам сильно снизились. Если раньше от будущего бойца требовалось знание английского и умение стрелять, то теперь для отправки на передовую достаточно пройти пятидневные курсы. Однако есть и опытные солдаты, которые, впрочем, тоже не могут похвастаться живучестью.