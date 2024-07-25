Приговорённый к казни в Белоруссии немец рассчитывает на помилование президентом
Приговорённый к смертной казни в Белоруссии гражданин ФРГ Рико Кригер. Обложка © Telegram / Правозащитный центр "Вясна"
Приговорённый к смертной казни в Белоруссии немец Рико Кригер рассчитывает на помилование президентом Александром Лукашенко. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Беларусь-1".
"Я очень надеюсь, что президент Лукашенко меня простит и помилует", — признался немец.
Напомним, 30-летнего гражданина Германии Кригера признали виновным по шести статьям УК Белоруссии, в том числе в акте терроризма и наёмничестве. Уточнялось, что дело может быть связано c так называемым белорусским полком Калиновского, который воюет на стороне киевского режима. По некоторой информации, наёмник служил во вражеском батальоне. Смертный приговор вступил в силу, обжаловать его немец не стал.