Немец, приговорённый к казни в Белоруссии, рассказал о задании от СБУ

Приговорённый к смертной казни в Белоруссии немец Рико Кригер рассказал, что Служба безопасности Украины (СБУ) использовала его для выполнения необходимых им заданий на территории Минска. Об этом он заявил в эфире телеканала "Беларусь-1".

Немец сообщил, что на Украине, по его сведениям, сейчас функционирует более 130 формирований иностранных наёмников. Он отправил заявки на вступление практически во все и завёл переписку с откликнувшимся формированием. Представитель Незалежной предложил немцу вступить с свои ряды, но только после некой "тренировки", а именно выполнения задания. После этого Кригера связали с кураторами из СБУ, которые вели с ним разговоры только в чёрных масках.

"В одном из таких разговоров поступило предложение вылететь в Минск для выполнения важных заданий… Сейчас я думаю, что СБУ использовала меня для выполнения нужных им заданий в Минске", — рассказал он.