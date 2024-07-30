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30 июля, 16:39

Лукашенко помиловал приговорённого к смертной казни немца Кригера

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал приговорённого к смертной казни немца Рико Кригера. Об этом сообщили в пресс-службе лидера государства.

"Главой государства с учётом всех обстоятельств принято решение о помиловании", — говорится в заявлении.

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Напомним, что 30-летнего гражданина Германии Рико Кригера признали виновным по шести статьям УК Белоруссии, в том числе в акте терроризма и наёмничестве. Смертный приговор вступил в силу, обжаловать его немец не стал. Сам Кригер подал прошение на помилование к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Также немец заявил, что власти ФРГ не хотят сотрудничать с Минском. По его словам, у него каждый день ощущение тотальной брошенности, а ещё ему кажется, что его обвели вокруг пальца.

Никита Никонов
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