Приговоренный к казни немецкий наёмник попросил Лукашенко о помиловании

Иностранный наёмник Рико Кригер, который попался в Белоруссии на выполнении задания СБУ и был приговорён к смертной казни, обратился к президенту республики Александру Лукашенко с просьбой о помиловании. Об этом сообщил телеграм-канал "Пул первого".

"По нашей конституции и законам, последнее слово всегда за президентом. Обращается, не обращается. Я уже как-то говорил, что самое тяжелое в судьбе президента — это подобные дела, связанные с исключительной мерой наказания. Но решение нужно принимать", — сказал Лукашенко на комиссии по вопросу Кригера.