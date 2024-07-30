Приговоренный к казни немецкий наёмник попросил Лукашенко о помиловании
Александр Лукашенко. Фото © Life.ru
Иностранный наёмник Рико Кригер, который попался в Белоруссии на выполнении задания СБУ и был приговорён к смертной казни, обратился к президенту республики Александру Лукашенко с просьбой о помиловании. Об этом сообщил телеграм-канал "Пул первого".
Александр Лукашенко на встрече по делу Кригера. Видео © Telegram / Пул Первого
"По нашей конституции и законам, последнее слово всегда за президентом. Обращается, не обращается. Я уже как-то говорил, что самое тяжелое в судьбе президента — это подобные дела, связанные с исключительной мерой наказания. Но решение нужно принимать", — сказал Лукашенко на комиссии по вопросу Кригера.
Комиссия вынесет решение: помиловать наёмника или привести в исполнение исключительную меру наказания.
Напомним, что 30-летнего гражданина Германии Рико Кригера признали виновным по шести статьям УК Белоруссии, в том числе в акте терроризма и наёмничестве. Смертный приговор вступил в силу, обжаловать его немец не стал. Сам Кригер рассчитывает на прощение президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Также немец заявил, что власти ФРГ не хотят сотрудничать с Минском. По его словам, у него каждый день ощущение тотальной брошенности, а также ему кажется, что его обвели вокруг пальца.