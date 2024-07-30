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30 июля, 12:22

Приговоренный к казни немецкий наёмник попросил Лукашенко о помиловании

Александр Лукашенко. Фото © Life.ru

Александр Лукашенко. Фото © Life.ru

Иностранный наёмник Рико Кригер, который попался в Белоруссии на выполнении задания СБУ и был приговорён к смертной казни, обратился к президенту республики Александру Лукашенко с просьбой о помиловании. Об этом сообщил телеграм-канал "Пул первого".

Александр Лукашенко на встрече по делу Кригера. Видео © Telegram / Пул Первого

"По нашей конституции и законам, последнее слово всегда за президентом. Обращается, не обращается. Я уже как-то говорил, что самое тяжелое в судьбе президентаэто подобные дела, связанные с исключительной мерой наказания. Но решение нужно принимать", — сказал Лукашенко на комиссии по вопросу Кригера.

Комиссия вынесет решение: помиловать наёмника или привести в исполнение исключительную меру наказания.

Приговорённый к казни в Белоруссии немец рассказал, какие задания выполнял для СБУ
Приговорённый к казни в Белоруссии немец рассказал, какие задания выполнял для СБУ

Напомним, что 30-летнего гражданина Германии Рико Кригера признали виновным по шести статьям УК Белоруссии, в том числе в акте терроризма и наёмничестве. Смертный приговор вступил в силу, обжаловать его немец не стал. Сам Кригер рассчитывает на прощение президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Также немец заявил, что власти ФРГ не хотят сотрудничать с Минском. По его словам, у него каждый день ощущение тотальной брошенности, а также ему кажется, что его обвели вокруг пальца.

Николай Рюмин
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