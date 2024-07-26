Приговорённый к казни в Белоруссии немец рассказал, какие задания выполнял для СБУ
Осуждённый немец Кригер фотографировал для СБУ "Искандеры" в Белоруссии
Приговорённый к смертной казни в Белоруссии гражданин ФРГ Рико Кригер. Обложка © Telegram / Правозащитный центр "Вясна"
Гражданин Германии Рико Кригер, которого в Белоруссии приговорили к смертной казни за терроризм, рассказал, что выполнял указания украинских спецслужб. Он делал фотографии пусковых установок "Искандер" в Осиповичах Могилёвской области. Об этом сообщает издание "СБ. Беларусь сегодня"
По заданию куратора из СБУ Кригер отправился в Белоруссию, купил военную форму и по заданным координатам вёл фотосъёмку, а снимки отправлял на Украину.
"Фотографировал он территорию части, хранилище, командно-штабные машины и пусковые установки "Искандер", осознавая, что это шпионаж по заданию иностранной спецслужбы", — пояснили журналисты.
Отправляясь для выполнения заданий СБУ в Белоруссию, он пытался "путать следы, чтобы выиграть время в случае своего обнаружения". Так, например, еще в Германии он забронировал сразу три гостиницы в республике.
Напомним, 30-летнего гражданина Германии Кригера признали виновным по шести статьям УК Белоруссии, в том числе в акте терроризма и наёмничестве. Уточнялось, что дело может быть связано c так называемым белорусским полком Калиновского, который воюет на стороне ВСУ. По некоторой информации, наёмник служил во вражеском батальоне. Смертный приговор вступил в силу, обжаловать его немец не стал. Сам Кригер рассчитывает на помилование президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Также немец заявил, что власти ФРГ не хотят идти на контакт с Минском. По его словам, у него каждый день ощущение тотальной брошенности, а также ему кажется, что его обвели вокруг пальца.