Приговорённый к казни в Белоруссии немец рассказал, какие задания выполнял для СБУ

Гражданин Германии Рико Кригер, которого в Белоруссии приговорили к смертной казни за терроризм, рассказал, что выполнял указания украинских спецслужб. Он делал фотографии пусковых установок "Искандер" в Осиповичах Могилёвской области. Об этом сообщает издание "СБ. Беларусь сегодня"

По заданию куратора из СБУ Кригер отправился в Белоруссию, купил военную форму и по заданным координатам вёл фотосъёмку, а снимки отправлял на Украину.

"Фотографировал он территорию части, хранилище, командно-штабные машины и пусковые установки "Искандер", осознавая, что это шпионаж по заданию иностранной спецслужбы", — пояснили журналисты.