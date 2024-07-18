Суд в США приговорил россиянина Марченко к трём годам тюрьмы
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил россиянина Максима Марченко к трём годам тюрьмы и трём годам нахождения под надзором по делу о незаконной закупке и переправке в Россию микроэлектроники двойного назначения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката осуждённого Керри Лоуренс.
По словам адвоката, апелляция на решение суда подаваться не будет. При этом сторона защиты придерживается мнения, что американское правительство преувеличило серьёзность того, что совершил Марченко.
Напомним, в марте текущего года 51-летний Марченко признал свою вину по одному пункту обвинения в отмывании денег и по одному пункту обвинения в контрабанде двойного и военного назначения. Россиянина арестовали в сентябре 2023 года.