Арестованный в США россиянин Марченко признался в контрабанде микроэлектроники

Гражданин РФ Максим Марченко, арестованный в США в сентябре 2023 года, признал свою вину в незаконной закупке для находящихся в России покупателей американской микроэлектроники двойного и военного назначения. Информация об этом опубликована на сайте Минюста страны.

Ведомство сообщило, что Марченко и два его соотечественника поставляли микроэлектронику, в частности микродисплеи OLED, в РФ с помощью сети подставных компаний. Технология, приобретённая ими обманным путём, имеет важное военное применение, например в оптических прицелах, очках ночного видения, тепловизионной оптике и других системах вооружения.

"Марченко, 51 год, гражданин России, проживавший в Гонконге, признал себя виновным по одному пункту обвинения в отмывании денег, максимальное наказание за которое влечёт за собой 20 лет тюремного заключения, и по одному пункту обвинения в контрабанде товаров из США, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы", — информировало ведомство.

Оговаривается, что максимально возможные сроки в этом случае предписываются Конгрессом, а в действительности наказание будет определять судья. Приговор вынесут 6 июня 2024 года.