Минюст США объявил об аресте четверых россиян за экспорт электроники в Россию
В США задержаны четыре гражданина России, обвиняемые в незаконном экспорте товаров двойного назначения для поставок ВС РФ. Об этом сообщило американское Министерство юстиции.
"Четыре человека арестованы, и на этой неделе в Восточном округе Нью-Йорка были оглашены обвинения и заведено уголовное дело в связи с двумя отдельными заговорами, имевшими целью незаконный экспорт контролируемых технологий двойного назначения в Россию", — говорится в заявлении ведомства.
Задержанных подозревают в незаконных поставках полупроводников и другой микроэлектроники на сумму семь миллионов долларов. Предполагается, что конечными получателями являются российские военные.
Ранее о задержании Николая Гольцова, Салимджона Насриддинова и Кристины Пузырёвой, обвиняемых в обходе санкций, сообщила прокуратура США. В рамках второго дела обвинения "в сговоре и других нарушениях, связанных с обходом экспортного контроля в интересах компаний, имеющих отношение к военному сектору РФ", в том числе подсанкционной SMT-iLogic, были предъявлены трём гражданам РФ: Никите Архипову, Артёму Оловянникову и Николаю Григорьеву. Последний задержан, двое других пока на свободе.
А ранее в США раскрыли содержание нового пакета санкций ЕС против России — на 5,3 миллиарда долларов. Ограничения, в частности, коснутся вывоза сварочного оборудования, химической продукции и технологий, которые могут применяться в военных целях.
Unsplash / Markus Spiske