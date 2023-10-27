В ЕС не смогли придумать, чем наполнить новый пакет "наказаний" для России

В Совет Евросоюза ещё не внесли официальные предложения по 12-му пакету антироссийских санкций. Об этом газете "Известия" сообщил официальный представитель ЕС.

Очередной пакет мер экономического давления на Россию стал одной из тем двухдневного саммита ЕС, проходящего сейчас в Брюсселе. Ожидается, что он будет принят до конца текущего года. Ранее сообщалось, что страны G7 рассматривают, в частности, возможность введения запрета на российские алмазы, алюминий и товары двойного назначения.

"Я думаю, они никогда не договорятся по алмазам и особенно урану. Уран стал особенно ценным после потери контроля над Мали и Нигером. Запрещать практически нечего. Вся эта политика катастрофична для ЕС", — заявил изданию евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

Эксперты считают, что запрет на российские алмазы негативно отразится в первую очередь на ЕС. Дело в том, что на "Большую семёрку" приходится 70% мирового спроса конечных потребителей — и сокращение предложения за счёт ухода России спровоцирует рост цен и издержек ювелиров, а также сокращение производства.

"Вместе с тем сокращение поставок Россией необработанных алмазов, если это произойдёт, окажет позитивное влияние: эти алмазы будут переориентированы на отечественную ювелирную промышленность", — считает доцент Государственного университета управления Константин Андрианов, добавляя, что отечественные алмазы также могут быть востребованы в ОАЭ, Индии и других странах.

Польша и Литва, кроме прочего, выступают за отказ от российских СПГ, стали, а также за непредоставление россиянам IT-услуг. Литва также жаждет оставить нас без гвоздей, канцелярских и чертёжных кнопок, швейных игл, спиц для вязания. Эстония же считает нужным объявить полное торговое эмбарго, чтобы препятствовать обходу ранее введённых санкций.